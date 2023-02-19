إبراهيم القاسم يصل الدوحة لمؤازرة الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا

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وصل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إبراهيم القاسم، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لحضور مباريات أندية الشباب، الفيصلي والهلال.
وأعرب إبراهيم القاسم عن تمنياته لممثلي الوطن بالفوز ومواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا متابعة الاتحاد السعودي الكامل لبعثات أندية الشباب والفيصلي والهلال من أجل تذليل أي عقبات قد تواجههم.
كما وجه إبراهيم القاسم في بيان عبر موقع الاتحاد السعودي، الشكر للمسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم على حسن الضيافة وما قدموه من تعاون بنّاء لتسهيل كافة الأمور.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتُستكمل منافسات الأندية السعودية بمواجهتين، يوم غد الاثنين، حيث يلعب الفيصلي ضد فولاد الإيراني، على استاد الثمامة، فيما يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الجنوب.