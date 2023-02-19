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ضمن منافسات ثمن النهائي

إبراهيم القاسم يصل الدوحة لمؤازرة الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
إبراهيم القاسم يصل الدوحة لمؤازرة الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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وصل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إبراهيم القاسم، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لحضور مباريات أندية الشباب، الفيصلي والهلال.

إبراهيم القاسم يدعم الأندية

وأعرب إبراهيم القاسم عن تمنياته لممثلي الوطن بالفوز ومواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا متابعة الاتحاد السعودي الكامل لبعثات أندية الشباب والفيصلي والهلال من أجل تذليل أي عقبات قد تواجههم.

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كما وجه إبراهيم القاسم في بيان عبر موقع الاتحاد السعودي، الشكر للمسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم على حسن الضيافة وما قدموه من تعاون بنّاء لتسهيل كافة الأمور.

إبراهيم القاسم
القاسم

الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

وتُستكمل منافسات الأندية السعودية بمواجهتين، يوم غد الاثنين، حيث يلعب الفيصلي ضد فولاد الإيراني، على استاد الثمامة، فيما يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الجنوب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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