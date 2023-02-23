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السباق ينطلق السبت المقبل

إثارة أثناء سحب قرعة كأس السعودية

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
إثارة أثناء سحب قرعة كأس السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أجريت مساء اليوم، قرعة كأس السعودية في نسختها الرابعة، برعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وحضور الأميرة نورة بنت محمد الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة النادي.

قرعة كأس السعودية

وشهد فعاليات سحب القرعة عددٌ كبير من ملّاك الخيل ومدرّبيها والشخصيات العامّة وممثّلي وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إذ يُعدّ السباق الذي يقام مساء السبت الـ25 من فبراير بمشاركة 13 جوادًا، هو الأغلى على الإطلاق بجائزة قدرها 20 مليون دولار.

ووصف سموّ الأمير بندر بن خالد الفيصل القرعة بـ”المتوازنة”. موضحًا أن “الخيل كلها تملك القوة الكافية لتحقّق البطولة الأغلى، والتي تزداد اهتمامًا مع مرور السنوات”، متمنيًا لكافة المشاركين التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن نادي سباقات الخيل يعمل من أجل تطوير البطولة، وراحة المشاركين فيها.

قرعة كأس السعودية-

وحفلت قرعة كأس السعودية بمزيد من التشويق لاحتفاظها حتى اللحظة الأخيرة بثنائيّ الميدان السعوديّ “إمبلم رود” حامل اللقب وعضيده في السباق “سكوت لاند يارد” للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان الجوادان آخر ما سُحبت أوراقهما؛ ليسكن الأول في البوابة الثامنة، والثاني في البوابة الرابعة.

وسيكون وصيف النسخة السابقة والطامح باللقب “كنتري قرامر” بجوار “إمبلم رود” منذ البداية، حيث وضعته القرعة في البوابة العاشرة، وبينهما أحد أبرز المرشحين اليابانيين الجواد “فين دي جريد” الذي سينطلق من البوابة التاسعة.

قرعة كأس السعودية-

وينطلق “طيبة” مع “كنتري جرامر” في محاولة جلب اللقب لمالكهما عمرو زيدان، من البوابة الثانية بالقرب من “سكوت لاند يارد”، حيث تشتدّ المنافسة.

وتنطلق الفرس “لاقارثا رايم” من البوابة الحادية عشرة، بينما رفيقتها “صنست فلاش” مع المدرّب نايف المنديل، فتنطلق من البوابة الخامسة.

أمّا الجواد اليابانيّ “كافية فيرو” فينطلق من البوابة الثالثة عشرة، بينما ينطلق من البوابة الأولى رفيقه القادم من البلد نفسه “بنثلاسا”.

قرعة كأس السعودية-

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