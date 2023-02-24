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لا يسمح لهم أيضًا باستخدام المرافق ولا استقبال زوار

إجبار سجناء فنزويلا على النوم بالعراء والأكل من القمامة!

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
إجبار سجناء فنزويلا على النوم بالعراء والأكل من القمامة!
المواطن - فريق التحرير

كشفت منظمة المرصد الفنزويلي للسجون غير الحكومية، أن حوالي 400 محتجز في سجن فيستا هيرموسا في سيوداد بوليفار في جنوب شرق فنزويلا، ينامون في العراء ويحصل البعض على الطعام من حاويات القمامة لأنهم لا يستطيعون دفع “ضريبة” يطلبها السجناء الأكثر نفوذًا.

قواعد السجون

وغالبا ما تفلت السجون المكتظة لفنزويلا، وهي دولة تنتشر فيها الجريمة والعصابات القوية، من سيطرة إدارة السجون التي يسيطر عليها مساجين ينتمون لمنظمات إجرامية.

في فيستا هيرموسا الذي يضم 1790 محتجزًا “نُبذ 400 رجل على الأقل من قبل زعيم السجن الذي يدير المكان وفق قواعده الخاصة التي (على المساجين) احترامها حفاظًا على سلامتهم الجسدية”.

كأنه مدينة

وبحسب ما جاء في تقرير نشر على موقع المنظمة، فإن السجن يعمل “كأنه مدينة” مع “مساحات ترفيهية مثل صالة ديسكو أو مسبح، ومزرعة فيها حيوانات.. ومطاعم ومستودعات حيث يُباع الطعام”.

وأردفت “لكي تعمل هذه المرافق، يطلب أسبوعيًا “زعيم السجن” الحصول (عن طريق الابتزاز) على 350 بوليفار أو 20 دولارًا نقدًا. إذا أراد السجناء الدفع بتحويل مصرفي أو بواسطة الهاتف، يتضاعف المبلغ”.

النوم في العراء

وبالتالي يعاقب السجناء الذين لا يستطيعون الدفع، بالحبس في غرفة حتى يدفعوا، وإذا لم يفعلوا ذلك، يطردون” ويصبح عليهم “النوم في العراء. يبقون قرب بوابات السجن، ولا يسمح لهم باستخدام المرافق ولا استقبال زوار فيما يحصل كثير منهم على الطعام من حاويات القمامة”.

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