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لتسهيل الأمور على المدونين ومنحهم المزيد من البيانات

إجراءات جديدة من تيك توك لضبط نوعية المحتوى

2023-02-05 الساعة 11:12
إجراءات جديدة من تيك توك لضبط نوعية المحتوى
المواطن - فريق التحرير

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كشف القائمون على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي عن إجراءات جديدة ستتبع في المنصة لضبط نوعية المحتوى.

إجراءات جديدة

ويحاول القائمون على تيك توك من خلال الإجراءات الجديدة تسهيل الأمور على المدونين ومنحهم المزيد من البيانات حول ما يحدث لحساباتهم، ولهذا أنشأ المطورون نظام التحقق من الحساب المحدث، والذي من خلاله سيتمكن صناع المحتوى من التحقق فيما إذا كانت منشوراتهم لن تحذف بسبب انتهاك قواعد النظام الأساسي، وفقًا لمواقع تقنية.

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ووفقًا للإجراءات الجديدة سيتلقى صانع المحتوى تحذيرًا من تيك توك بأن منشوره سيحذف من المنصة إذا كان مخالفًا للقواعد العامة، وإذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى من التحذيرات ضمن القواعد الجديدة فسيتم حظر حسابه على تيك توك في حال تقرر أن الانتهاكات كانت خطيرة.

تتبع المحتوى المحظور

كما سيتمكن صناع المحتوى على تيك توك من استخدام أداة جديدة يمكنهم من خلالها تتبع المحتوى المحظور في آخر 90 يومًا، وستظهر هذه الميزة في قسم حالة الحساب في مركز الأمان للتطبيق.

وقالت تيك توك في منشور على الإنترنت: إن تيك توك منصة ترفيهية تقوم على الإبداع والتعبير عن الذات، والإخلاص الذي يصنع به صناع المحتوى محتوى أصيلًا.. وإذا ما انتهك المستخدمون سياساتنا فإننا نتخذ إجراءات بشأن المحتوى الخاص بهم وحساباتهم؛ حتى نتمكن من الحفاظ على منصتنا آمنة.

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