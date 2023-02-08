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تطبيق المرجع الوطني يؤثر في الحماية من الجرعات الإشعاعية الطبية

إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة

2023-02-08 الساعة 10:13
إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإجراءات التي يجب على مُقدم الرعاية الصحية اتباعها لحماية المريض من الجرعات الإشعاعية التي تتجاوز المستويات المعتمدة، مشيرةً إلى أنه ملزم باتباع المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى (NDRLs).

تطبيق المرجع الوطني

وشددت الهيئة، على أن تطبيق المرجع الوطني يؤثر في الحماية من الجرعات الإشعاعية الطبية التي قد تتجاوز الحدود والمستويات الدولية المعتمدة، وذلك من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.

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مستويات جرعات الأشعة

وأضافت أن المر جع الوطني يحدد مستويات جرعات الأشعة المنبعثة من أجهزة الأشعة المقطعية والعامة وأجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية، حيث يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتطبيقه لتحديد المستويات المنشورة على موقع الهيئة، مع الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت التقيد بذلك.

 

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