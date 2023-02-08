إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إرسال فرق من الخبراء وطائرات محملة بإمدادات طبية إلى تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين فجر الاثنين.

جهود إغاثية

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة لوسائل الإعلام، إن المنظمة سترسل وفدًا رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة، إضافة إلى 3 رحلات جوية تحمل دعمًا طبيًّا، واحدة في طريقها بالفعل إلى إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “رويترز”.

وأفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إيمان الشنقيطي، بأن الاحتياجات الصحية المطلوبة هناك ضخمة.

الزلزال المدمر

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11700، حسبما ذكر مسؤولون وأطباء، مشيرين إلى أن 9057 شخصاً قضوا في تركيا و2662 في سوريا وأصيب 50 ألف شخص بجروح في تركيا و5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات يوم الاثنين.