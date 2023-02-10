لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة 16 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي لقطات لإنقاذ رضيع عمره 10 أيام بعد 90 ساعة بمبنى منهار بتركيا الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة صعبة لطفل في غازي عنتاب
نوهت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الجمعة، بأنه تم إجلاء بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال، حيث تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة.
وأكدت السفارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المواطنين الذين تم إجلاؤهم يتمتعون بصحة جيدة.
كما أكدت السفارة العثور على جثمان المواطنة التي انقطع عنها الاتصال خلال الفترة الماضية تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه، بمدينة أنطاكيا التركية.
ولفتت السفارة إلى أنه تم التعرف على الجثمان ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض من أفراد أسرتها.
كما عبرت السفارة عن خالص شكرها لتجاوب السلطات التركية، مقدمة عزاءها ومواساتها لعائلتها وأسرتها في هذا المصاب.
يذكر أن سفارة المملكة في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.