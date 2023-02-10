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إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة
المواطن - فريق التحرير

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نوهت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الجمعة، بأنه تم إجلاء بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال، حيث تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة.

وأكدت السفارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المواطنين الذين تم إجلاؤهم يتمتعون بصحة جيدة.

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وفاة المواطنة

كما أكدت السفارة العثور على جثمان المواطنة التي انقطع عنها الاتصال خلال الفترة الماضية تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه، بمدينة أنطاكيا التركية.

ولفتت السفارة إلى أنه تم التعرف على الجثمان ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض من أفراد أسرتها.

كما عبرت السفارة عن خالص شكرها لتجاوب السلطات التركية، مقدمة عزاءها ومواساتها لعائلتها وأسرتها في هذا المصاب.

 

يذكر أن سفارة المملكة في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.

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