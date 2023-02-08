إجلاء 45 سعوديًا والبحث عن مواطنة مفقودة في تركيا

أعلن القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا محمد الحربي أن السفارة بصدد البحث عن مواطنة سعودية أبلغ ذووها أنها كانت في إحدى العمارات السكنية المنهارة؛ بسبب الزلزال، وأنهم يتوقعون أنها لم تغادر المبنى.

لا يوجد ضحايا

وقال الحربي في تصريحات نشرتها الزميلة ” عكاظ” إنه لا يوجد ضحايا سواء وفيات أو إصابات لسعوديين في المناطق التي تعرضت للزلزال، باستثناء المواطنة التي يعمل فريق السفارة على البحث عنها بالتنسيق مع ذويها.

وتابع الحربي: إن السفارة شكلت فريق عمل منذ بداية الهزة الأرضية فجر (الاثنين) على حدود مناطق الزلزال في أضنة، وأفاد الحربي بأنه متواجد حاليًا في موقع البناية المنهارة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ مع فرق الإنقاذ التركية.

زلزال تركيا

ولفت إلى أن فريق عمل السفارة يعمل بشكل دائم للتواصل مع أي سعودي في مناطق الزلزال، مؤكدًا أن جميع السعوديين حاليًا في فندق بمدينة آمنة بعيدة عن منطقة الخطر. وأوضح أن هناك نحو 45 سعوديًا تحت رعاية السفارة وهم يتلقون الاهتمام من مأوى ومواد إغاثية بانتظار تنظيم رحلات العودة إلى جدة أو الرياض.

وحول الجسر الجوي الإغاثي والمساعدات السعودية العاجلة، أكد الحربي أن السفارة تنسق مع الجانب التركي لتسهيل وصول المساعدات وتسليمها للمتضررين خلال الساعات القليلة القادمة.