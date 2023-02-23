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ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية تحفز الاتحاد ضد الرائد

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
إحصائية تحفز الاتحاد ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد الرائد

ويلعب الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

الاتحاد يتفوق في المواجهات السابقة

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الرائد اليوم هي المواجهة رقم 29 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المباريات السابقة تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث حقق 18 انتصارًا، وخسر 4 مرات فقط، وتعادلا 7 مرات.

الرائد والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وجاءت أكثر انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري المحترفين أمام الرائد، كما أنه سجل أمامه أكبر عدد من الأهداف في المسابقة برصيد 61 هدفًا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

ويأمل العميد لمواصلة تفوقه في مباريات الاتحاد ضد الرائد، والفوز اليوم، والاستمرار في المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر النصر والشباب، فيما يطمح الفريق الريداوي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
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