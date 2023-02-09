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إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة

2023-02-09 الساعة 5:46
إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتألق ضد الوحدة، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

إحصائية مميزة لكريستيانو رونالدو

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي، خاصة في مواجهة الفتح الماضية.

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وكشفت “أوبتا” عن إحصائية مميزة لكريستيانو رونالدو، وقالت: “سجل الدون هدفه الأول في دوري روشن السعودي ضد الفتح في المباراة الأخيرة، لقد سدد 7 تسديدات وصنع ثلاث فرص للتسجيل في أول مباراتين له في البطولة”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

الوحدة ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد النصر، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الأول برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد.

الوحدة ضد الطائي
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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