إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة

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يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتألق ضد الوحدة، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.
وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي، خاصة في مواجهة الفتح الماضية.
وكشفت “أوبتا” عن إحصائية مميزة لكريستيانو رونالدو، وقالت: “سجل الدون هدفه الأول في دوري روشن السعودي ضد الفتح في المباراة الأخيرة، لقد سدد 7 تسديدات وصنع ثلاث فرص للتسجيل في أول مباراتين له في البطولة”.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد النصر، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الأول برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد.