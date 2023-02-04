إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الطائي

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا خارج ملعبه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الاتحاد يتألق خارج ملعبه

وظهر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو بمستوى مميز في دوري روشن السعودي، حيث تجنب الخسارة في آخر 8 مباريات خارج أرضه، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في 3 لقاءات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خارج ملعبه أمام الاتفاق “3/1″، العدالة “3/0” والرائد “1/0″، بجانب أبها والباطن بهدفين مقابل هدف، وتعادل سلبيًا ضد النصر، وإيجابيًا بنتيجة 1/1 أمام ضمك والشباب.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في آخر مباراتين على ملعبه في دوري روشن السعودي، ولكن لم يسبق له أن هُزم 3 مواجهات متتالية على أرضه في المسابقة، ما يحفزه لتحقيق الفوز اليوم.

العميد ضيفًا على الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل العميد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.