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بعد خسارته ضد مايوركا بالدوري

إحصائية سلبية لـ ريال مدريد قبل مونديال الأندية

2023-02-06 الساعة 2:59
إحصائية سلبية لـ ريال مدريد قبل مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى سابقة سلبية في تاريخه، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

خسارة ريال مدريد

ولعب ريال مايوركا ضد الريال بالأمس على ملعب “إيبيروستار”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة المرينغي بهدف دون رد، سجله ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

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مايوركا ضد الريال
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في آخر مباراة قبل مشاركته للمرة السادسة في بطولة مونديال الأندية، ما يُحفز لاعبيه لمصالحة الجماهير وحصد اللقب لخامس مرة في تاريخه.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 8 نقاط عن منافسه برشلونة المتصدر.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

مواجهة الأهلي المصري

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد الأهلي المصري، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد بدأ مشواره في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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