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%80 من مبانيها يجب هدمها

إحصائية صادمة: نصف وفيات زلزال تركيا من محافظة واحدة 

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
إحصائية صادمة: نصف وفيات زلزال تركيا من محافظة واحدة 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن رئيس بلدية هاتاي في تركيا،  لوتفو سافاس، وفاة أكثر من 21 ألف شخص في المحافظة الجنوبية الشرقية بسبب الزلزال الكبير، وهذا يقرب من نصف إجمالي عدد القتلى البالغ 46 ألف شخص.

%80 من مباني أنطاكيا يجب هدمها

وقال سافاس لقناة هابر ترك المحلية، إن 24 ألف شخص آخر أًصيبوا، بجانب ذلك، فإنه يجب هدم 80% على الأقل من المباني في أنطاكيا، عاصمة هاتاي وموقع مدينة أنطاكية القديمة.

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وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في تركيا، يونس سيزر، إن عدد الوفيات المؤكدة في بلاده بسبب الزلزال ارتفع إلى 40689، بجانب ما يقرب من ستة آلاف شخص لقوا مصرعهم عبر الحدود في سوريا.

إحصائية صادمة نصف وفيات زلزال تركيا من محافظة واحدة 

وصرح سيزر للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة بأن أعمال البحث والإنقاذ في تسع من 11 مقاطعة ضربها الزلزال قد انتهت مع تركيز الجهود على هدم المباني غير المستقرة لمنع المزيد من الوفيات.

وقال إن عمليات الإنقاذ مستمرة في كهرمان مرعش، موقع بؤرة الزلزال وفي هاتاي، مضيفًا: نواصل هذه الجهود كل يوم على أمل الوصول إلى أخ أو أخت أو ابن وابنة على قيد الحياة.

وفي حين بلغ عدد القتلى الآن أكثر من 46000 في كل من تركيا وسوريا إلا أن الأمم المتحدة قالت إن تحديد النطاق الكامل للقتلى قد يستغرق وقتًا.

ممارسات بناء رديئة

ويُذكر أن الافتقار إلى الرقابة في المقاطعات الجنوبية التي دمرها الزلزال، مع وجود ثغرة في سياسة الحكومة تسمح للبناة والمطورين بدفع الغرامات فقط بدلاً من إجبارهم على تحسين مبانيهم إذا لم يلتزموا بالمعايير، يعني أن موت آلاف الأشخاص قد حدث نتيجة لممارسات البناء ذات الجودة الرديئة.

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