إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات الأول من نوعه في السعودية: إطلاق ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات غدًا احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي
جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.
ودعت الأمانة المواطنين والجهات الحكومية ممن لديهم اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الطلب.
ونوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” بأنها تستقبل طلبات الاعتراض من خلال منصتها الإلكترونية .