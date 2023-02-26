إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات

جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.

استقبال طلبات الاعتراض

ودعت الأمانة المواطنين والجهات الحكومية ممن لديهم اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الطلب.

ونوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” بأنها تستقبل طلبات الاعتراض من خلال منصتها الإلكترونية .