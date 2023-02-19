إحكام: 30 يومًا لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقًا

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة تمرين رماح النصر تناغم بين الدقة والكفاءة لتحاكي أعقد السيناريوهات 7000 سماعة داخل المسجد الحرام و120 مهندسًا وفنيًّا لنظام الصوت سبب يُبرئ رونالدو بعد هدف النصر الثاني أمام التعاون ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة غير صحيحة وسطوا على محل في الرياض إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة
نوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات– إحكام- لأصحاب الطلبات التي تم تقديمها سابقًا على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة، على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه، وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.
وأضافت إحكام أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 5/ 5/ 1442هـ.
ولفتت إلى أن ذلك حرصًا على خدمتهم، وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة، لتقديم طلبات التملك، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.