إحكام: 30 يومًا لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقًا

نوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات– إحكام- لأصحاب الطلبات التي تم تقديمها سابقًا على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة، على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه، وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.

قنوات التواصل مع المستفيدين

وأضافت إحكام أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 5/ 5/ 1442هـ.

ولفتت إلى أن ذلك حرصًا على خدمتهم، وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة، لتقديم طلبات التملك، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.