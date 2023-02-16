إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الرياض حريقًا في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد، ولا إصابات.
ونشرت مديرية الدفاع المدني صورة توثِّق جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.