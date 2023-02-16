إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالدمام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد بالدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الدمام حريقًا في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد، ولا إصابات.

ونشرت مديرية الدفاع المدني صورًا توثِّق من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.