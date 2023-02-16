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الحادث لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالدمام

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد حريق في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد بالدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الدمام حريقًا في مخلفات تحوي أخشابًا بحي ضاحية الملك فهد، ولا إصابات.

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ونشرت مديرية الدفاع المدني صورًا توثِّق من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

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