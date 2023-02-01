Icon

دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل Icon الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس Icon لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا Icon ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي Icon تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي Icon السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل Icon جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين Icon إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات Icon تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود Icon تمديد العمل بمركز الرعاية الصحية بلينة 24 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات

2023-02-01 الساعة 9:42
إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قوات المديرية العامة للدفاع المدني في الدمام إخماد حريق في مستودع بحي المحمدية، ولا إصابات.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة كورونا جديدة

Img

فايزر تعترف بتعمدها تصنيع متحورات جديدة من كورونا

ونشر حساب الدفاع المدني على تويتر لقطات تبين جهود رجاله في مباشرة الحادث والسيطرة عليه.

حادث آخر

في وقت سابق، لقي سبعة أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، وأصيب شخص آخر، وذلك إثر حريق شب في منزلهم، في أحد الأحياء بمحافظة القريات.

إخماد الحريق

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن الدوريات الأمنية بمحافظة القريات تلقت بلاغًا لعمليات الدفاع المدني؛ يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات.

وعلى الفور تم تحريك الفِرَق اللازمة للموقع؛ حيث تم اقتحام المنزل وإخماد الحريق، وتم العثور على أربع حالات حرجة ونقلوا للمستشفى، ثم توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضًا على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة رابعة لرجل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم