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البرنامج اشتمل على محاضرات وندوات وزيارات إعلامية

إدارة التواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي بقطر

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
إدارة التواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع تشارك في برنامج التعايش الإعلامي بقطر
المواطن - فريق التحرير

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شاركت الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية في برنامج “أسبوع التعايش الإعلامي الخليجي العسكري المشترك” بدول مجلس التعاون، والذي استضافته القوات المسلحة في دولة قطر الشقيقة في الفترة 12 – 16 فبراير الجاري، في إطار التعاون العسكري الإعلامي الخليجي المشترك.

تفاصيل المشاركة

وشارك في البرنامج الإدارات المختصة بالتواصل والتوجيه المعنوي في وزارات الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة قسم الإعلام العسكري بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقسم التوجيه المعنوي بالقيادة العسكرية الموحدة. ورأس وفد وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان.

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واشتمل البرنامج على محاضرات وندوات وزيارات إعلامية متخصصة، وورشة عمل لتبادل التجارب والخبرات، وعرض مرئي عن مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة القطرية. كما اشتمل البرنامج على زيارة لمركز تدريب الحرب المشترك، حيث جرى استعراض الأعمال الإعلامية وخلية إدارة الأزمات، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الخدمة الوطنية (معسكر مقدام)، وحضور إيجاز عن الأنشطة الأكاديمية، وورشة عمل بعنوان الإعلام العسكري والحروب الحديثة بين الوظيفة الإخبارية ومطلب التوجيه وشمل البرنامج كذلك، زيارة لتلفزيون دولة قطر ووكالة الأنباء القطرية (قنا).

تنسيق وتبادل خبرات

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان أن برنامج التعايش الإعلامي الخليجي العسكري المشترك، يهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، من أجل المساهمة في تطوير القدرات الإعلامية العسكرية ضمن منظومة مجلس التعاون.

يذكر أن الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية قد استضافت برنامج «التعايش الإعلامي الخليجي العسكري» في شهر أكتوبر الماضي في مدينة الرياض.

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