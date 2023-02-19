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بالإضافة لعدم وجود مبنى إداري للموظفين

إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
إدارة القيصومة تناشد وزير الرياضة: منشأتنا قائمة على جهود ذاتية وأرضية الملعب متهالكة
المواطن - فواز الأسلمي - القيصومة

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ناشدت إدارة نادي القيصومة أحد أندية دوري يلو، والذي تأسس عام 1390هـ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالنظر في حالة ناديهم من ناحية تهالك ملعب النادي وعدم وجود ملاعب كافية لفرق النادي بالإضافة لعدم وجود مبنى إداري للموظفين.

تعليقات رئيس القيصومة

وذكر رئيس النادي صالح مطيع الحربي أن معاناة نادي القيصومة تتمثل بعدم توفر ملاعب للتمارين؛ حيث يوجد ملعب واحد مزروع وملعب إنجيل صناعي فقط، مع العلم أنه يوجد خمس فرق للنادي وهي الفريق الأول الذي يلعب في دوري يلو وفريق الشباب بالدرجة الأولى، وفريق الناشئين وفريقي البراعم 15 عامًا و13 عامًا الذي ينافسون في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

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ملعب نادي القيصومة

وأضاف الحربي: أرضية ملعب التمارين متهالكة تسببت في عدة إصابات للاعبين كما أن التمارين تتوقف أثناء هطول الأمطار بسبب الأرضية، وهذا بلا شك أثر تأثير سلبي على مستويات الفريق.

أشياء أخرى يُعاني النادي منها

وأشار الحربي إلى أن النادي يعاني من عدم توفر مبنى إداري خاص بالعاملين الذي يمارس بعضهم العمل عن بعد، الأمر الذي ينافي مشروع الحوكمة الذي يتطلب تواجد الموظفين بالنادي، مناشدًا سمو وزير الرياضة بالنظر بحال ناديهم لما يجدونه من صعوبة كبيرة في العمل المنظم الحوكمي المتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ملعب نادي القيصومة

وبيّن صالح الحربي أن المنشأة الحالية قائمة على جهود ذاتية من قبل إدارات سابقة وحالية، ويوجد صعوبة كبيرة لتحسينها لعدم توفر مبالغ لها، وأن تهالك المنشأة وعدم توفر ملاعب جعل إدارة النادي تتأخر وتؤجل البدء في مشروع الأكاديمية على الرغم من الاتفاق مع جهاز أجنبي خبير وسط مطالبات الأهالي بالافتتاح، مضيفًا أن الملعب بلا شركة صيانة وأن تكاليف الصيانة الحالية عالية جدًّا.

ملعب نادي القيصومة

ملعب نادي القيصومة

ملعب نادي القيصومة

ملعب نادي القيصومة

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