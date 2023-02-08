Icon

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة Icon لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني Icon شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة Icon إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال Icon انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا Icon كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد Icon أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي Icon النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة Icon الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جاء في الحكم أنه تعاطى الكوكايين بدلًا من الذهاب للبرلمان

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال

2023-02-08 الساعة 7:22
إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

أُدين النائب السابق من حزب العمال البريطاني، جاريد أومارا، في ست تهم بالاحتيال والفساد، وذلك خلال التحقيق بشأن سلوكيات تتعلق بالنفقات تم تقديمها أثناء توليه منصبه.

وتم اتهام أومارا بتزوير نفقات، وجاء في الرسائل التي قُرئت على هيئة المحلفين إن النائب البالغ 41 عامًا، تعاطى الكوكايين بدلاً من الذهاب إلى البرلمان.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الرياضة يؤازر الهلال: فوز وتأهل بإذن الله

Img

مؤتمر الزهايمر الدولي الخامس يكرم أمير الرياض

وأقرت محكمة ليدز كراون، اليوم الأربعاء، بإدانة أومارا، بعد أن خضع للمحاكمة لتقديمه فواتير مزورة إلى الهيئة البرلمانية المستقلة (Ipsa)؛ في محاولة منه بالاحتيال بما يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال

نمط حياة باهظ وتعاطي الكوكايين

واستمعت محكمة ليدز كراون إلى رسائل بين أومارا وبين متهم آخر، وهو غاريث أرنولد، الذي كان صديقه ورئيس الأركان أيضًا، وقد توصلت إلى أنه يريد آلاف الجنيهات الإسترلينية من أجل تعاطي الكوكايين بمقدار خمس غرامات في اليوم.

كما أراد أيضًا الاستيلاء على تلك الأموال من أجل تمويل نمط حياته الباهظ.

صديق النائب البريطاني أوقع به

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ذهب أرنولد إلى شرطة جنوب يوركشاير في يوليو 2019 بعد أن أصبح غير مستعد للمشاركة في المزيد من العمليات الاحتيالية، على حد وصفه.

وفي إطار اعترافه بقيامه بالاحتيال أبلغ أيضًا عن صديقه النائب في حزب العمال البريطاني، جاريد أومارا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم