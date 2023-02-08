إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال

أُدين النائب السابق من حزب العمال البريطاني، جاريد أومارا، في ست تهم بالاحتيال والفساد، وذلك خلال التحقيق بشأن سلوكيات تتعلق بالنفقات تم تقديمها أثناء توليه منصبه.

وتم اتهام أومارا بتزوير نفقات، وجاء في الرسائل التي قُرئت على هيئة المحلفين إن النائب البالغ 41 عامًا، تعاطى الكوكايين بدلاً من الذهاب إلى البرلمان.

وأقرت محكمة ليدز كراون، اليوم الأربعاء، بإدانة أومارا، بعد أن خضع للمحاكمة لتقديمه فواتير مزورة إلى الهيئة البرلمانية المستقلة (Ipsa)؛ في محاولة منه بالاحتيال بما يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.

نمط حياة باهظ وتعاطي الكوكايين

واستمعت محكمة ليدز كراون إلى رسائل بين أومارا وبين متهم آخر، وهو غاريث أرنولد، الذي كان صديقه ورئيس الأركان أيضًا، وقد توصلت إلى أنه يريد آلاف الجنيهات الإسترلينية من أجل تعاطي الكوكايين بمقدار خمس غرامات في اليوم.

كما أراد أيضًا الاستيلاء على تلك الأموال من أجل تمويل نمط حياته الباهظ.

صديق النائب البريطاني أوقع به

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ذهب أرنولد إلى شرطة جنوب يوركشاير في يوليو 2019 بعد أن أصبح غير مستعد للمشاركة في المزيد من العمليات الاحتيالية، على حد وصفه.

وفي إطار اعترافه بقيامه بالاحتيال أبلغ أيضًا عن صديقه النائب في حزب العمال البريطاني، جاريد أومارا.