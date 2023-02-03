إدانة هندي حاول قتل الملكة إليزابيث بتهمة الخيانة العظمى

حُكم على بريطاني بالخيانة العظمى، اليوم الجمعة، بعد أن قبض عليه في ساحة قلعة وندسور بقوس ونشاب وقال للشرطة والجنود: أنا هنا لأقتل الملكة إليزابيث.

وأقر جاسوانت سينغ تشايل، 21 عامًا، بأنه مذنب لقيامه بإيذاء جلالة الملكة أو إخافتها بعد اعتقاله خارج منزلها في بيركشاير في 25 ديسمبر 2021، وقد أخبر ضابطًا مسلحًا أنه كان هناك لقتل الملكة وسمع ذلك جنديان من حرس غرينادير.

سبب الانتقام من الملكة إليزابيث

وكان قد سجل مقطع فيديو قبل أربعة أيام من ارتكابه الواقعة وجه فيه نفس التهديد، ويطالب بالانتقام لمذبحة أمريتسار عام 1919 التي قتل فيها 379 متظاهرًا وأصيب 1200 آخرين على يد القوات البريطانية في الهند في مدينة السيخ المقدسة في البنجاب.

وقال في الفيديو: أنا آسف، أنا آسف على ما قمت به وما سأفعله، سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث من العائلة المالكة؛ انتقامًا لمن ماتوا في مذبحة عام 1919، أنا سيخي هندي، كان اسمي جاسوانت سينغ تشايل وغيرته إلى دارث جونز.

وبالقرب من مكان وقوفه مع القوس، كانت الملكة تحتفل مع عائلتها بمقر إقامتها الملكي الرئيسي.

وضع المتهم في مستشفى للأمراض النفسية

وظهر جاسوانت اليوم أمام المحكمة الجنائية المركزية عبر رابط فيديو من مستشفى برودمور للأمراض النفسية شديد الحراسة، واعترف الشاب البالغ 21 عامًا بثلاث جرائم.

وذكرت أخطر تهمة منهم وهي التهديد بقتل الملكة، وسيحكم عليه في نهاية مارس بعد خضوعه للكشف النفسي.

وأمر القاضي جيريمي بيكر، بالكشف النفسي، للنظر فيما إذا كان ينبغي إرسال تشايل إلى السجن أو إلى المستشفى، علمًا بأنه حاليًا محتجز في مستشفى برودمور للأمراض النفسية شديدة الحراسة في بيركشاير.