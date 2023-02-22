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إشارة تُلمح لبقاء وليد معاذ وتيسير الجاسم في إدارة الأهلي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
إشارة تُلمح لبقاء وليد معاذ وتيسير الجاسم في إدارة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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ألمح الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني إلى أن إدارة وليد معاذ سوف تستمر في رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء وليد معاذ لـ رئاسة الراقي بتكليف من وزارة الرياضة في أغسطس الماضي، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي ومجلس إدارته بعد هبوط الراقي من دوري المحترفين السعودي إلى دوري يلو.

مصير إدارة الأهلي 

ونشر الإعلامي أحمد الشمراني المقرب من الراقي تغريدة مصحوبة بمقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لا مساومة ولا خلاف على استمرار إدارة أولاد الأهلي”، ملمحًا لاستمرار وليد معاذ وتيسير الجاسم في رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “إدارة متميزة نجحت في حل الكثير من الأزمات في النادي، وهي لا تحبذ الظهور الإعلامي حاليًّا من أجل مصلحة النادي”.

جدير بالذكر أن الراقي يتواجد حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو بعد مرور 22 جولة.

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