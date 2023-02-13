أعلن قصر باكينغهام عن إصابة الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز بكورونا.

تاجيل المشاركة الملكية

وكان قصر باكنجهام، قد اعلن أن الملكة القرينة كاميلا، قررت تأجيل مشاركة ملكية فى ويست ميدلاندز، كان مقرر لها غدًا الثلاثاء، بعد أن أصيبت بمرض موسمي.

الجولة الملكية لـ كاميلا، كانت تشمل زيارة مدرسة Elmhurst Ballet School فى إدجباستون، برمنجهام، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، تليها زيارة إلى مكتبة فى تلفورد لشكر الموظفين وممثلي المجموعات التطوعية على مساهمتهم فى المجتم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها بكورونا، حيث أعلن مكتب كاميلا دوقة كورنوال العام الماضي، إصابة الدوقة بكوفيد-19، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة زوجها الأمير تشارلز بالفيروس.