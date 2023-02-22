إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل

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باشر الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة نتج عنه إصابة امرأة.
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: باشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في منزل بحي عليشة، نتج عنه إصابة امرأة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر الدفاع المدني صورًا للدفاع المدني أثناء التعامل مع الحادث.