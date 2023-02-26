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ضمن منافسات الجولة الـ25

إصابة تياغو سيلفا في قمة توتنهام ضد تشيلسي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
إصابة تياغو سيلفا في قمة توتنهام ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم البلوز، البرازيلي تياغو سيلفا لإصابة خلال مباراة توتنهام ضد تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تياغو سيلفا يُغادر المباراة مصابًا

ويلعب توتنهام ضد تشيلسي الآن المقامة على ملعب “توتنهام هوتسبير ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم السبيرز مع بداية أحداث الشوط الثاني.

توتنهام
لاعبو توتنهام – المصدر @SpursOfficial

وتعرض تياغو سيلفا لإصابة في الركبة عند الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول، بعدما حاول إبعاد هجمة خطيرة من المهاجم هاري كين من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى تياغو سيلفا العلاج داخل المستطيل الأخضر، أملًا في استكمال اللقاء، إلا أنه لم يستطع مواصلة اللعب، ليُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 19، ويُشارك وسلي فوفانا بدلًا منه.

توتنهام ضد تشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @ChelseaFC

وشارك تياغو سيلفا في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في جميع البطولات هذا الموسم، بينهم 20 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.

تياغو سيلفا
خروج تياغو مصابًا – المصدر @ChelseaFC

توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يقع تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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