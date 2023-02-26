إصابة تياغو سيلفا في قمة توتنهام ضد تشيلسي

شبيه زيلينسكي يظهر فجأة خلال لقاء مع بايدن إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال عرض مرئي لـ الداخلية يحاكي مراحل تأسيس المملكة تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لنحو 44 ألفًا توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في ديربي لندن اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد الهلال يتقدم على الدحيل بخماسية في الشوط الأول رئيس أوكرانيا يستقبل وزير الخارجية ويشكر المملكة لدعمها جهود السلام ماريغا والدوسري يعززان تقدم الهلال ضد الدحيل
تعرض نجم البلوز، البرازيلي تياغو سيلفا لإصابة خلال مباراة توتنهام ضد تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويلعب توتنهام ضد تشيلسي الآن المقامة على ملعب “توتنهام هوتسبير ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم السبيرز مع بداية أحداث الشوط الثاني.
وتعرض تياغو سيلفا لإصابة في الركبة عند الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول، بعدما حاول إبعاد هجمة خطيرة من المهاجم هاري كين من داخل منطقة الجزاء.
وتلقى تياغو سيلفا العلاج داخل المستطيل الأخضر، أملًا في استكمال اللقاء، إلا أنه لم يستطع مواصلة اللعب، ليُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 19، ويُشارك وسلي فوفانا بدلًا منه.
وشارك تياغو سيلفا في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في جميع البطولات هذا الموسم، بينهم 20 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يقع تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.