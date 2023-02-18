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تعرض لها في مباراة نيوكاسل

إصابة داروين نونيز تقلق ليفربول قبل مواجهة الريال

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
إصابة داروين نونيز تقلق ليفربول قبل مواجهة الريال
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن إصابة اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أربكت حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

إصابة نونيز

وكشفت التقارير أن إصابة نونيز في الكتف أقلقت المدرب كلوب قبل مواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وفي مباراة نيوكاسل، نجح الريدز في إحراز هدف التقدم سريعًا عبر اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب ألكسندر أرنولد.

وفي الدقيقة السابعة عشرة، أضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني للريدز بطريقة جميلة بعد تمريرة جيدة من الدولي المصري محمد صلاح.

وكان الشوط الأول شهد طرد الحارس نيك بوب حارس مرمى فريق نيوكاسل بعد أن أمسك الكرة بيديه خارج نطاق منطقة الـ18، ليقوم الحكم بطرده على الفور بالبطاقة الحمراء المباشرة.

داروين نونيز - ليفربول ضد نيوكاسل

ليفربول ثامن الترتيب

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظلت النتيجة على حالها ليفوز ليفربول بثنائية ويُصبح رصيده 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فريق نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان الريدز خسر نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022 أمام نادي ريال مدريد في مايو الماضي.

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