إصابة موسى ماريجا بتمزق في العضلة الخلفية

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن المالي موسى ماريجا مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد مشاركته في مباراة الدحيل القطري أمس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
#وليد_الفراج : ماريغا تعرض لتمزق بالعضلة الخلفية
د. سلطان اللحياني: بإذن الله يعود خلال اسبوعين #الهلال_اوراوا#الهلال_الدحيل#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 26, 2023
وقال الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”: إن ماريجا يُعاني من تمزق بالعضلة الخلفية، ليرد عليه الناقد الرياضي ومحلل الأداء سلطان اللحياني بأنه سيعود خلال 14 يومًا للمشاركة مجددًا في مباريات الهلال.
وسجل ماريجا مع الهلال 3 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022 بواقع هدفًا في شباك فولاد الإيراني في دور ربع النهائي وهدفين في شباك الدحيل في دور نصف النهائي.
وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 إبريل المقبل في الرياض بين الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.