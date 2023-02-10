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قبل مواجهة بايرن ميونخ

إصابة ميسي بـ كأس فرنسا تُربك حسابات باريس سان جيرمان

2023-02-10 الساعة 1:33
إصابة ميسي بـ كأس فرنسا تُربك حسابات باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعه

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أربك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، حسابات ناديه باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مارسيليا أول أمس في ثمن نهائي كأس فرنسا موسم 2022/ 2023.

توديع كأس فرنسا

وكان مارسيليا انتصر على باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 1 في ثمن نهائي كأس فرنسا، ليودع سان جيرمان البطولة وسط غضب جماهيري.

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وذكرت صحيفة L’equipe الفرنسية أن ميسي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، حيث من المتوقع غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ليونيل ميسي - كأس فرنسا - باريس سان جيرمان ومارسيليا

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية شرط ميسي للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، في حال قرر مغادرة باريس سان جيرمان.

وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان صيف 2023، علمًا بأنه انضم إلى الفريق الفرنسي في صيف 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة.

وقالت صحيفة Sport الكتالونية: إن ماتياس ميسي شقيق نجم باريس سان جيرمان تحدث عن أن شقيقه اشترط رحيل خوان لابورتا من رئاسة برشلونة لكي يعود إلى النادي الكتالوني مستقبلًا.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن ليونيل ميسي ليس سعيدًا بالأجواء الحالية في صفوف باريس سان جيرمان ويرغب بالرحيل وعدم تجديد العقد بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين جماهير النادي الفرنسي.

وفي وقت سابق، رد الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي في نادي الهلال، على مشجع لأزرق الرياض طلب ضم ميسي.

ميسي - كأس موسم الرياض

وحول هذا الأمر، انتشر مقطع فيديو متداول لـ الأمير الوليد بن طلال الثلاثاء قبل الماضي عبر موقع “تويتر” وهو يتحدث سريعًا مع مشجع هلالي بشأن صفقة النجم الأرجنتيني.

ورد الوليد بن طلال على المشجع الهلالي قائلًا له: “أبشروا به”.

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