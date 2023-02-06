إصابتان خطيرتان لـ نواف العابد في أربطة الركبة

أكثر من 50 ألف مشترك من 165 دولة في مسابقة عطر الكلام الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني مبدع نيجيري يحول النعال المستعملة للوحات فنية رائعة المسحل: وزير الرياضة لا يتدخل في عمل اتحاد القدم أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري دموع عاملة صينية تعرضت للإهانة تلهب التواصل الاجتماعي جنوب إفريقيا تسجل حالتي إصابة بالكوليرا أبرز 10 أحداث حدثت في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بـ موجز “المواطن” المسحل: من تحدث عن قدرتنا في رفع العقوبة عن الهلال موهوم قانونيًّا
أعلن نادي الشباب مساء الأحد في بيان رسمي له عن تعرض نجمه نواف العابد لإصابتين في الرباط الجانبي والرباط الصليبي الأمامي للركبة وذلك بعد إصابة اللاعب بهما خارج النادي.
📄 تقرير طبي #الشباب pic.twitter.com/6yGDaaJXCJقد يهمّك أيضاً
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 5, 2023
وقال بيان الشباب عبر حساب النادي في “تويتر”: “أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العابد، إصابته بتمزق كامل للرباط الجانبي بالإضافة إلى تمزق جزئي محتمل في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد إصابته خارج النادي”.
ويلعب العابد مع نادي الشباب منذ عام 2020 قادمًا من نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر بعد استبعاد اللاعب فهد المولد.
ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.