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تعرض لها خارج نادي الشباب

إصابتان خطيرتان لـ نواف العابد في أربطة الركبة

2023-02-06 الساعة 1:54
إصابتان خطيرتان لـ نواف العابد في أربطة الركبة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب مساء الأحد في بيان رسمي له عن تعرض نجمه نواف العابد لإصابتين في الرباط الجانبي والرباط الصليبي الأمامي للركبة وذلك بعد إصابة اللاعب بهما خارج النادي.

نواف العابد

وقال بيان الشباب عبر حساب النادي في “تويتر”: “أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العابد، إصابته بتمزق كامل للرباط الجانبي بالإضافة إلى تمزق جزئي محتمل في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد إصابته خارج النادي”.

نواف العابد - الشباب والرائد
العابد

ويلعب العابد مع نادي الشباب منذ عام 2020 قادمًا من نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر بعد استبعاد اللاعب فهد المولد.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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