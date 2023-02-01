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استغلالًا لموارد المملكة الهيدروكربونية

إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر

2023-02-01 الساعة 5:57
إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أول رخصة في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر وهي عبارة عن مشروع مشترك بين نيوم وأكوا باور وإير برودكتس.

وتأتي هذه الخطوة استغلالاً لموارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الإستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، حيث تعمل المملكة على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصاف الدول المنتجة للهيدروجين في العالم، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعبًا رئيسًا في قطاع الطاقة، وجزءًا من جهود نيوم ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة؛ لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، وعلى رأسها تغير المناخ.

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إنتاج الهيدروجين الأخضر

وستكون شركة نيوم للهيدروجين الأخضر أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم ومقرها في أوكساجون، موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجستية مؤتمتة ومتكاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عام 2026، بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا، كما ستُصدر الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إزالة ثاني أكسيد الكربون

وتشير التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل على إزالة ما يصل إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومع تشغيل المصنع في أوكساجون في عام 2026 م؛ ستكون نسبة 100% من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه متاحة للتصدير العالمي، على شكل أمونيا خضراء من خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل مع Air Products.

وسيعمل المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات من خلال الاستفادة من خصائص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفريدة في المملكة، على حوالي 4 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي 2.2.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، قد وقعتا خلال وقت سابق مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”، للتعاون في تنفيذ برنامج “مصانع المستقبل”، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية قوية تمكّن التحوّل الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في المملكة، وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع نيوم بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

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