إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة إضرابًا شاملًا يعم كافة مناحي الحياة، اليوم الخميس، حداداً على أرواح الفلسطينيين الذين ارتقوا أمس الأربعاء في عدوان الاحتلال على مدينة نابلس.

إضراب شامل

وشهد قطاع غزة والبلدة القديمة بالقدس المحتلة إضرابًا شاملًا، تنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس. وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال على نابلس إلى 11 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة “واس”.

استنكار وزارة الخارجية

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.