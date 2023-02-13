إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على البطولة العربية 2023

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أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على النسخة الجديدة من البطولة العربية.
وذكر وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من خادم الحرمين الشريفين”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته قائلًا: “يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية”.
كما أعلن حساب الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بإطلاق مسمى كأس الملك سلمان للأندية على البطولة، مؤكدًا أنها ستُقام في وقت لاحق من العام الحالي.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن عودة البطولة العربية للأندية بعد غياب عامين، حيث تعود آخر نسخة إلى موسم 2019- 2020، عندما حصد الرجاء المغربي اللقب على حساب الاتحاد بركلات الترجيح.