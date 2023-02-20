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لرفع جاهزيتهم لسوق العمل

إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس مايو المقبل

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
إطلاق الاختبارات المعيارية لخريجي البكالوريوس مايو المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي، أحد مخرجات برنامج “جاهزية” لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م.

هدف الاختبارات

وحسب ما ذكرته الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، فإن هذه الاختبارات التي ستطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، تهدف إلى قياس ورفع جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم (نواتج التعلم)، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين المخرجات والمتطلبات، ورفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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التخصصات المستهدفة

وبشأن التخصصات المستهدفة فتنقسم إلى تخصصات العلوم الإدارية (المالية، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، المخاطر والتأمين، المصارف والأسواق المالية)، فضلًا عن تخصصات الحاسب (هندسة الحاسب الآلي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات).

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.

وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية” لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.

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