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لضمان استمرارية الخدمات لأكثر من 5 ملايين نسمة

إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة لتغطية 21 ألف قرية

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة لتغطية 21 ألف قرية
المواطن - واس

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة امتدادًا لمبادرة خدمة التجوال المحلي، والتي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة .

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستخدمين الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تغطي المنطقة بغض النظر عن مقدم الخدمة، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة .

إنترنت عالي السرعة

وبينت الهيئة أن إطلاق الإنترنت عالي السرعة ضمن خدمة التجوال المحلي سيمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل جميع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت عالي السرعة، والرسائل النصية القصيرة .

ولفتت الهيئة إلى أن مبادرة التجوال المحلي حققت منجزات متعددة حيث بلغ متوسط عدد الرسائل النصية اليومي أكثر من 25 ألف رسالة، وتجاوز متوسط عدد المكالمات الصوتية اليومي 340 ألف مكالمة، فيما بلغ متوسط حجم استهلاك البيانات اليومي 7 تيرا بايت، وبلغ متوسط عدد المتجولين يوميا أكثر من 236 ألف متجول بين الشبكات المحلية.

التجوال المحلي

يشار إلى أن الهيئة قد أطلقت المرحلة السادسة والأخيرة في مشروع التجوال المحلي بمختلف مناطق المملكة في ديسمبر 2021، وذلك عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية ( stc ) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) .

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