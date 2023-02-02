Icon

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية Icon ترقية 1840 فردًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمختلف الرتب Icon آلية حل النزاع بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة Icon السديس: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال Icon مصر ترصد مكافأة مالية للنساء للحد من الإنجاب Icon الشباب يتصدر مؤقتًا بثنائية في ضمك Icon إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري Icon التعاون يُهدد تواجد الاتحاد بالمربع الذهبي في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الخدمة متاحة للوسيط الفرد والمنشأة

إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري

2023-02-02 الساعة 8:50
إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المعلن من الإعلان عن العقار وفق نظام الوساطة العقارية، وتأتي هذه الخدمة بديلًا عن المتطلب السابق الذي يشترط وجود رقم معلن في الإعلان العقاري.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة متاحة حاليًّا للوسيط الفرد والوسيط المنشأة، وسيتم إتاحتها في المرحلة المقبلة للمالك المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، أما المالك الفرد فسيتم إتاحتها له لاحقًا من خلال المنصات العقارية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم المسيرات بإيران

Img

النيابة العامة: إحالة مواطن للمحكمة المختصة لبيعه مركبة مغشوشة

الوساطة العقارية

وأكدت على ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق، وذلك لإصدار ترخيص الإعلان العقاري.

وأفادت الهيئة أنه يجري الآن العمل على تطوير واجهة برمجية (API) مع منصتها الإلكترونية؛ لتمكين منصات التسويق العقارية من التحقق من رخصة الإعلان العقاري أثناء إضافة المعلنين للإعلانات لديها تلبية لمتطلبات نظام الوساطة.

وفيما يخص الممارسين الحاليين كوسطاء مرخصين (قبل إطلاق المنصة)، تم إصدار ترخيص آلي لهم بـ رخصة الوساطة والتسويق العقاري بشكل تلقائي، وإرسال إشعارات نصية لهم، وإصدار ترخيص وسيط منشأة للمنشآت المسجلة في إيجار، أما المنشآت الحاصلة على رقم معلن، والمنشآت المصنفة لدى الهيئة فستصدر لهم الرخصة لاحقًا.

كما تم إصدار ترخيص وسيط فرد آليًّا للأفراد المسجلين في إيجار كمدير أو موظف مكتب، والأفراد الحاصلين على رقم معلن، والأفراد الحاصلين على رخصة عمل حر من الهيئة.

وأوضحت هيئة العقار أنه يمكن الدخول على المنصة الإلكترونية وإصدار ترخيص الإعلان العقاري وذلك من خلال الضغط (هنا).

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم