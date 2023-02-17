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أحد أكبر الضواحي السكنية في المملكة

إطلاق سرايا الفرسان بمساحة تتجاوز الـ 500 ألف متر شـرق الرياض

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
إطلاق سرايا الفرسان بمساحة تتجاوز الـ 500 ألف متر شـرق الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة دار وإعمار للتطوير العقاري إطلاق مجتمع سرايا الفرسان على مساحة 517 ألف متر مربع في شرق مدينة الرياض.

يأتي المشروع المندرج تحت ضاحية الفرسان من الوطنية للإسكان والمعتمد من برنامج وافي، للبيع على الخارطة، ضمن الشراكة بين شركة دار وإعمار والوطنية للإسكان.

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وجرى تدشين ضاحية الفرسان، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي.

ضاحية الفرسان

وتعد ضاحية الفرسان أحد أكبر الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان في المملكة وامتدادًا لسبع ضواحي أخرى تطورها، يتميز موقعها الحيوي بوجوده داخل النطاق العمراني على امتداد الطرق الرئيسية مثل طريق الثمامة وطريق الجنادرية.

مساحة الضاحية

ويصل إجمالي مساحة ضاحية الفرسان إلى 35 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة ومجتمع سكني متكامل الخدمات والمرافق، مع توافق مشاريع تطوير البنية التحتية بمعايير المدن الذكية حول العالم.

ويبرز مجتمع سرايا الفرسان الذي يعد جزءًا من ضاحية الفرسان بنماذجه المتنوعة حيث تصل المساحات إلى 385 مترًا مربعًا، كما يهدف مجتمع سرايا الفرسان إلى دعم مستوى المعروض من الوحدات السكنية التي تعتمد ضاحية الفرسان على توفيرها وفق أعلى المعايير باحتضانه 811 وحدة سكنية بتصاميم عصرية في مجتمعٍ تتجسد فيه أصالة الحياة، حيث تشير الخطط العمرانية إلى بناء المرافق التعليمية والصحية، فضلًا عن أكثر من 70 مكان تجمع ضمن ضاحية الفرسان.

ذات خيارات متنوعة تلبي مختلف الشرائح

وتحرص شركة دار وإعمار على تطوير خيارات متنوعة من المجتمعات العصرية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتواكب كافة تطلعاتهم بما يتلاءم مع قدراتهم الشرائية ومداخيلهم.

ويعد مجتمع سرايا الفرسان واحدًا من بين خمسة مجتمعات سكنية تعمل دار وإعمار على تطويرها للمستفيدين ضمن برنامج سكني، وضمن شراكتها مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان والوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وبإجمالي عدد وحدات يصل إلى 4500 وحدة متنوعة الفئة، وبإجمالي مساحة تتجاوز مليونَي متر مربع.

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