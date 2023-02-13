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لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء

إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
المواطن - واس

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أعلنت “السعودية للاستثمار الجريء”، تزامناً مع ملتقى السوق المالية السعودية 2023، عن إطلاق منتج “الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام”، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة تداول السعودية .

ويأتي منتج “الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام” الذي أطلقته “السعودية للاستثمار الجريء” ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لغرض تعزيز فرص التخارج عبر الطرح الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية وأيضًا لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة بالمملكة .

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تحفيز الاستثمار

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز إدراج الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة في السوق المالية من خلال تحفيز الاستثمار في صناديق الاستثمار لمرحلة مـا قبـل الطـرح الأولـي للاكتتـاب العـام وتقديم الاستشارات والتدريب للشركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الراغبة في الإدراج في السوق المالية .

الجدير بالذكر أن السعودية للاستثمار الجريء هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني .

تمويل الشركات الناشئة

تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.5 مليون دولار أمريكي .

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقات .

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