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تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للحجاج

إطلاق منصة نسك حج لتيسير إجراءات حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا

2023-02-08 الساعة 6:05
إطلاق منصة نسك حج لتيسير إجراءات حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم، عن تمكين الحجاج من التقديم على الحج عبر المنصّة الحكومية الموحدة “نسك حج” hajj.nusuk.sa وذلك في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء نسك الحج للعام الجاري 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

مميزات الخدمة الجديدة

وتتيح الخدمة الجديدة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بأكثر من 58 دولة حول العالم إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، بالإضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق؛ كما تُقدم منصّة “نسك حج” حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين بأداء حج هذا العام لتمكنهم من أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.

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وتدعم منصة “نسك حج” 7 لغات متنوعة لتمكين الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي (Profile) وإدخال كافة بياناتهم، وفي المرحلة الثانية سيتم إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق منها، وإتمام عمليات الدفع للخدمات عبر ( فيزا –ماستر كارد – التحويل البنكي- التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج – نظام سداد).

الارتقاء بمستوى الخدمات

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وإثراء تجربتهم خلال رحلتهم الإيمانية لأداء نسك الحج بطمأنينة ويسـر باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

يذكر بأن الدول المشمولة في منصة “نسك حج” هي: فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، اسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، استراليا، بلغاريا، الارجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فينزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، ايرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاند، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورج، باراغواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، جواتيمالا، السلفادور، اورجواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، ايسلندا، اكوادور، بوليفيا، جرينلاند.

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