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خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ليب 23

إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار

2023-02-07 الساعة 3:31
إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار
المواطن - واس

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أعلن مؤتمر “ليب23” خلال فعاليات اليوم الثاني، عن إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار، وتهدف المشاريع مجتمعة إلى جعل المملكة وجهةً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الإلكترونية، وإشعال المنافسة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحفيز النظام البيئي.

إطلاق الصناديق

ويأتي إطلاق الصناديق، نظير الجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أسهمت في آخر الأمر إلى الإعلان عنها، في مؤتمر “ليب 23″، الذي تنظمه الوزارة حالياً بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة “تحالف”.

وقالت الوزارة إن في مقدمة هذه الصناديق إطلاق أول صندوق لشركة STV للتمويل البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمكين نمو الشركات التقنية بمبلغ 150 مليون دولار، كما أعلنت شركة IMPACT46 عن إطلاق صندوق بقيمة 133 مليون دولار والذي يستهدف الشركات التقنية الناشئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صندوق ميراك

ومن بين الإطلاقات الثمان، إطلاق صندوق ميراك للتمويل المباشر والذي أطلقته شركة Merak Capital بقيمة 53 مليون دولار بهدف دعم الشركات التقنية في المملكة، بعد ذلك جاء إعلان البنك السعودي للاستثمار تخصيص 40 مليون دولار لإطلاق حاضنة ابتكارات في مجال التقنية المالية وغيرها للمساهمة في نمو القطاع المالي.

ومن جهتها أطلقت شركة ركيزة صندوق استثمار جريء مدعوم بمسرعة أعمال عالمية في الرياض وذلك بقيمة 25 مليون دولار.

صندوق دعم الألعاب الإلكترونية

وشملت الإعلانات، إطلاق شركة BIM VENTURES لتطوير الأعمال بقيمة 100 مليون دولار، من خلال استوديو بناء الشركات التابعلها لخلق شركات تقنية ناشئة ذات طابع ابتكاري واستدامة مالية وذلك بالشراكة مع مجموعة السليمان، جاء بعد ذلك إطلاق شركة Shorooq صندوقها الثاني للاستثمار في الشركات النامية بالمملكة، إلى جانب إطلاقها صندوقًا ماليًا آخر لتسريع الألعاب الإلكترونية وذلك بقيمتي 115 مليون دولار.

واختتمت شركة PLANETARY CAPITAL جولة إعلانات الصناديق الاستثمارية لليوم الثاني، بإعلانها إطلاق أول صندوق سعودي كندي للاستثمار في شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة بشقيها المحلي والعالمي، وذلك بقيمة 30 مليون دولار.

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