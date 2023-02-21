إطلالة مميزة لـ التيك توكر أوجان في يوم التأسيس

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين الفنان عبدالعظيم الضامن: مسابقة المهارات الثقافية تبني جيلًا موهوبًا حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر
ظهرت التيك توكر المعروفة أوجان بإطلالة مميزة تناسب احتفالات يوم التأسيس السعودي، حيث ارتدت زيًّا تراثيًّا وهي تجمع حليب الإبل.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته أوجان عبر حسابها الرسمي، وهي تردد أغنية تراثية.
يذكر أنه صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.