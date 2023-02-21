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إطلالة مميزة لـ التيك توكر أوجان في يوم التأسيس

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
إطلالة مميزة لـ التيك توكر أوجان في يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت التيك توكر المعروفة أوجان بإطلالة مميزة تناسب احتفالات يوم التأسيس السعودي، حيث ارتدت زيًّا تراثيًّا وهي تجمع حليب الإبل.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته أوجان عبر حسابها الرسمي، وهي تردد أغنية تراثية.

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إجازة يوم التأسيس

يذكر أنه صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.

 

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