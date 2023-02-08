إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء

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أجرى عبدالله الغنمي، مذيع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اختبارًا للطفل الخوارزمي تركي باجنيد.
فيديو | بعد فوزه بعدد من البطولات العالمية في الرياضيات.. مذيع #الراصد يختبر الطفل الخوارزمي "تركي باجنيد" في معادلة حسابية طويلة#الراصد pic.twitter.com/OAXNATeaAoقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 8, 2023
ووجه الغنمي سؤالًا إلى الطفل تركي باجنيد الفائز بعدد من البطولات العالمية في الرياضيات، حيث طلب منه حل معادلة حسابية طويلة كالتالي 5 + 3 + 1200- 100- 70 + 2520، وقال له كم يساوي؟
بعد لحظات من التفكير أجاب الطفل باجنيد، قائلًا: الإجابة 3558، ليتفاجأ عبدالله الغنمي من ذكاء الطفل ومهارته في حل المعادلة الحسابية بسرعة.
وقال عبدالله الغنمي للطفل: أحسنت الشباب ما زالوا يحسبون معي الآن.