إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء

أجرى عبدالله الغنمي، مذيع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اختبارًا للطفل الخوارزمي تركي باجنيد.

معادلة حسابية طويلة

ووجه الغنمي سؤالًا إلى الطفل تركي باجنيد الفائز بعدد من البطولات العالمية في الرياضيات، حيث طلب منه حل معادلة حسابية طويلة كالتالي 5 + 3 + 1200- 100- 70 + 2520، وقال له كم يساوي؟

بعد لحظات من التفكير أجاب الطفل باجنيد، قائلًا: الإجابة 3558، ليتفاجأ عبدالله الغنمي من ذكاء الطفل ومهارته في حل المعادلة الحسابية بسرعة.

وقال عبدالله الغنمي للطفل: أحسنت الشباب ما زالوا يحسبون معي الآن.