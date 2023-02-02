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إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل

2023-02-02 الساعة 3:29
إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تعلن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مساء يوم الأحد القادم 14 رجب الموافق 5 فبراير خلال مؤتمر صحفي في فندق فورسيزون بالرياض، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها العاشرة لعام 2022م، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة التنفيذية.

أكثر الأعمال تنافسية

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن لجان الاختيار للأعمال المقدمة للدورة العاشرة من الجائزة اجتمعت على مدار أكثر من ٣ أشهر لاختيار الفائزين، وقامت بزياراتٍ ميدانية لمختلف مناطق المملكة، للوقوف على الأعمال الاجتماعية والإنسانية المترشحة، وتقييمها ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسية ضمن فروع الجائزة الستة في هذه الدورة وهي (التميز في الإنجاز الوطني، التميز في الوقف الإسلامي، التميز في برامج العمل الاجتماعي، التميز لرواد العمل الاجتماعي، التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التميز في الاستدامة البيئية).

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وعبّر الدكتور المغلوث عن شكره لأعضاء وعضوات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية للجائزة، على دعمهم لأنشطة الجائزة، وللجان الاختيار وكل من ساهم في إنجاح هذا الدورة من الجائزة، مقدما تهانيه للفائزين.

الدورة الـ 10

يشار إلى أن الدورة العاشرة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، انطلقت في 12 ربيع الأول الموافق 8 أكتوبر الماضي، تحت عنوان (الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي)، وذلك بهدف توجيه الجهات المترشحة للتوجه لخدمة مناطق المملكة كلٌ حسب استطاعته وإمكانياته، لمواكبة التغيرات الاجتماعية ومحققة أهداف الرؤية، بما يسهم في دعم وتشجيع وتحفيز رواد العمل الاجتماعي.

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