إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بسبب الإعصار جابرييل

تسبب إعصار جابرييل الذي يجتاح نيوزيلندا في إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد.

وضرب الطقس القاسي مساحات شاسعة من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات في وقت تتم فيه عمليات إجلاء واسعة النطاق.

فيضانات وانزلاقات

وتعرضت بعض المدن لعملية عزل تامة بسبب الفيضانات الشديدة والانزلاقات؛ وقال وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي :” إن هذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الإجراء “.