إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يوم من وقوع الزلزال المدمر، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 16 ألف شخص في تركيا وحدها.

خطوة متوقعة

وكانت خطوة البرلمان التركي متوقعة في ظل الحالة الكارثية التي يعيشها جنوب البلاد، حيث مركز الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة.

وكان أردوغان قد أعلن، الثلاثاء، 10 ولايات متضررة من الزلزال المدمر منطقة كوارث وفرض حالة الطوارئ بها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الإنقاذ.

حصيلة الضحايا

لكن بعض النواب صوتوا ضد القرار، وفقًا لوسائل إعلام تركية. وبحسب الدستور التركي، يجب أن يوافق البرلمان على إعلان الرئيس حتى يصبح نافذًا.

وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر اليوم الخميس.