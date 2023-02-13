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على رتب جندي حتى وكيل رقيب

إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي
المواطن -واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة لـ الأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .

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