وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17 غدًا
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة لـ الأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .