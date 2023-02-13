إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة لـ الأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .