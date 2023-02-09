إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر الدخول لمنصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي هنا