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يمكن الاطلاع عليها عبر منصة أبشر - توظيف

إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام

2023-02-09 الساعة 7:56
إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر الدخول لمنصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي هنا

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