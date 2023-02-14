إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الجسر الجوي من السعودية إلى سوريا مستمر لمُساعدة المتضررين من الزلزال، مضيفًا: استطعنا إدخال 104 أطنان من المُساعدات ولدينا 20 نقطة في سوريا لدعم المتضررين.

ضرورة ملحة

وأضاف الدكتور سامر الجطيلي، في تصريحات لقناة الحدث، أن هناك ضرورة مُلحة لوجود الأمم المتحدة على الأراضي السورية لمُساعدة المتضررين لأن التحرك بطيء والاحتياج كبير جدًّا.

وانطلقت أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري، صباح السبت، لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأشقاء المتضررين بعد الزلزال المدمر.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي فيديو يوثق لحظة وصول المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان.

أكبر طائرة شحن جوي

وانطلقت إحدى الحافلات والتي تقل أعضاء من مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات اللازمة للسوريين، وحافلة أخرى انطلقت إلى تركيا لتقديم المساعدات اللازمة.

وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم: إن المملكة أرسلت معدات بحث عن مفقودين محمولة على متن أكبر طائرة شحن جوي في العالم، لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وأضاف: طائرات المعونات و”الفزعة” لم يتوقف هديرها في الفضاء مساعدة للشعبين السوري والتركي، وننقل ليس لمنّة أو فضل وإنما لدور دولتنا في هذه الكارثة.

ووصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.