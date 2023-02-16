إغلاق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس بالمدينة

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أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، إغلاقًا جزئيًّا لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس.
وأوضح المرور السعودي، في تغريدة على موقع تويتر، أن ذلك لاستكمال تنفيذ أعمال عبارة صندوقية، وذلك من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023م.
وأهابت إدارة المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.