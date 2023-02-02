إغلاق جسر تقاطع طريقي الملك فهد – الأمير سعود بالأحساء غدًا طفل كويتي فقد وعيه فجأة والسبب رصاصة في الرأس! الملك سلمان يأمر بإعفاء المبارك وتعيين أيمن السياري محافظًا للبنك المركزي إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار
تغلق أمانة الأحساء بالتعاون مع مرور المحافظة، غدًا الجمعة ، الجزء العلوي لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل ” النجاح سابقاً” لمدة 10 أيام ، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للجسر واستبدال فواصل التمدد.
ودعت الأمانة المواطنين وسالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة إسهامًا في عدم حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية .
وفي وقت سابق، قدمت الأمانة اعتذارها للمواطنين والمقيمين والزائرين، كون خطوات تنفيذ مشروع الصيانة تتطلب ذلك، وصولاً إلى مخرجات متواكبة مع تعزيز السلامة المرورية في التقاطع، بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير والجودة التنفيذية.