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لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية

إغلاق جسر تقاطع طريقي الملك فهد – الأمير سعود بالأحساء غدًا

2023-02-02 الساعة 3:44
إغلاق جسر تقاطع طريقي الملك فهد – الأمير سعود بالأحساء غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تغلق أمانة الأحساء بالتعاون مع مرور المحافظة، غدًا الجمعة ، الجزء العلوي لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل ” النجاح سابقاً” لمدة 10 أيام ، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للجسر واستبدال فواصل التمدد.

ودعت الأمانة المواطنين وسالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة إسهامًا في عدم حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية .

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تعزيز السلامة المرورية

وفي وقت سابق، قدمت الأمانة اعتذارها للمواطنين والمقيمين والزائرين، كون خطوات تنفيذ مشروع الصيانة تتطلب ذلك، وصولاً إلى مخرجات متواكبة مع تعزيز السلامة المرورية في التقاطع، بما يتماشى مع أحدث النظم والمعايير والجودة التنفيذية.

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